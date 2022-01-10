İnegöl'de park halindeki 12 aracın lastikleri kesildi - Haberler
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İnegöl'de park halindeki 12 aracın lastikleri kesildi

İnegöl'de park halindeki 12 aracın lastikleri kesildi
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 12 aracın lastiklerini kestiği iddia edilen zanlı yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 12 aracın lastiklerini kestiği iddia edilen zanlı yakalandı.

Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan araçların lastiklerinin kesildiği ihbarını yapılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, 12 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen M.E.U'yu (32) gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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