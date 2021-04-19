İnegöl'de otomotiv firmasına erkek personel alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de otomotiv firmasına erkek personel alınacak

İnegöl'de otomotiv firmasına erkek personel alınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey OSB'de üretimini sürdüren Akıa Hess Otomotiv firmasında çalışmak üzere vasıfsız 50 erkek personel alımı yapılacağını açıkladı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey OSB'de üretimini sürdüren Akıa Hess Otomotiv firmasında çalışmak üzere vasıfsız 50 erkek personel alımı yapılacağını açıkladı. Alınacak personele İş-Kur iş başı eğitim programı kapsamında eğitim verilerek kaynakçılık alanında meslek sahibi yapılacak.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 50 erkek personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey OSB'de üretimini sürdüren Akıa Hess Otomotiv firmasında çalışmak üzere 50 erkek personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Akıa Hess Otomotiv firması, kaynakçı elemanı alımı yapacağını duyurdu. Vasıfsız eleman alımı yapılarak işe alınacak kişilere İş-Kur iş başı eğitim programı kapsamında eğitim verileceği ve meslek sahibi yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda 18-45 yaş arası 50 erkek personel alımı yapılacak. İlgili alım için başvurmak isteyenlerin 22 Nisan 2021 Perşembe günü 13.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak başvuru kabullerine katılması gerekmektedir."

Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler. - BURSA

İnegöl'de otomotiv firmasına erkek personel alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Ebru Gündeş Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Gökhan Gönül Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnegöl'de otomotiv firmasına erkek personel alınacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:02:52. #1.16#

title