İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
19.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şafak K. idaresindeki 16 AIR 521 plakalı motosiklet, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Hüseyin E'nin kullandığı 81 FD 353 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosikletteki sürücü Şafak K. ile oğlu Kazım K. yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, olay yerine yakın bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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