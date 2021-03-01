İnegöl'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegöl'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

01.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:33
İnegöl'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayten İ. idaresindeki 16 KDG 85 plakalı otomobil, müşterisine tüp taşıyan Yaşar T'nin kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Yaşar T'nin üzerine havanın soğuk olması nedeniyle kilim örtüldü.

Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Berat Albayrak Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Mesut Özil Mesut Bakkal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 11:40:47. #1.15#
title