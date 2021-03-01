İnegöl'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
01.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:33
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayten İ. idaresindeki 16 KDG 85 plakalı otomobil, müşterisine tüp taşıyan Yaşar T'nin kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Yaşar T'nin üzerine havanın soğuk olması nedeniyle kilim örtüldü.
Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek