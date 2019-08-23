İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi'nde, Ağaç İşleri Tandoğan Caddesi ile Diriliş Sokağı'nın birleştiği yerde S.Ö. (33) idaresindeki 34 SD 9735 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken aniden yola çıktığı iddia edilen Özhan P'ye (52) çarptı.
Kazada yaralanan Özhan P, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.