İnegöl'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
03.02.2021 08:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ara sokaktan Ahmet Akyollu Caddesi'ne çıkan Veysi A. idaresindeki 16 ALZ 202 plakalı otomobil, Berat A'nın kullandığı 16 AJN 524 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat A, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek