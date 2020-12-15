İnegöl'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

15.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:08
İnegöl'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alanyurt Mezarlığı Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda Mesut M. idaresindeki 16 ACG 62 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklete çarparak olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 22:09:25. #1.15#
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