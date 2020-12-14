İnegöl'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
14.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:10
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali A. idaresindeki 16 AJZ 432 plakalı otomobil, Park Caddesi'nde paket servisi yapan Bülent B'nin (19) kullandığı 16 KLU 44 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek