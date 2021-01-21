İnegöl'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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İnegöl'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

21.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:28
İnegöl'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alanyurt Mahallesi yolunda Selçuk B. idaresindeki 16 CKP 90 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Soner T'ye çarptı.

Kazada yaralanan Soner T, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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