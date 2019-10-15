İnegöl'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

15.10.2019 15:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

B.T. idaresindeki 16 KOM 96 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Yeşilyurt Sokağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya (9) çarptıktan sonra çöp konteynerine vurarak durabildi.

Yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine gelen çocuğun babası R.A, sürücü B.T'yi darbetti. Sürücü de aynı hastaneye götürüldü.

R.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA