İnegöl'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

S.S. (38) yönetimindeki 06 AGG 844 plakalı otomobil, Hamzabey Mahallesi'nde kenarda oyun oynarken bir anda yola çıktığı öne sürülen Edanur A'ya (7) çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA