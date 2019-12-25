İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde İsmail A. (23) idaresindeki 16 KGC 20 plakalı otomobil, aynı yöne giden Kazım K'nin (37) kullandığı bisiklete çarpmaması için manevra yaptı.
Otomobil, önce bisiklet sürücüsüne, ardından da refüje çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kazım K, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.