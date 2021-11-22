İnegöl'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
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İnegöl'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alanyurt trafik ışıklarında, S.T. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet E'ye (9) çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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