İnegöl'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alanyurt trafik ışıklarında, S.T. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet E'ye (9) çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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