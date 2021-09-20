İnegöl'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
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İnegöl'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde seyreden Adem A. idaresindeki 16 F 1044 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Çimenlitepe'ye (4) çarptı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun vücudunda kırıklar meydana geldiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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