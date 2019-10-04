İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

04.10.2019 11:34
İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesinde seyreden Ufuk Ş. idaresindeki 16 AFB 505 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birtan V'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve yaralanan Birtan V, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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