İnegöl'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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İnegöl'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

22.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:12
İnegöl'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

'nın ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şükrü D. idaresindeki 16 AFR 193 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde Erkan D'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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