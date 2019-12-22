İnegöl'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şükrü D. idaresindeki 16 AFR 193 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde Erkan D'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.