İnegöl'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
20.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet Akyolu Caddesi'nde Melek S. (38) idaresindeki 34 ZB 8425 plakalı otomobil ile Mustafa Ç. (15) kullandığı bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile kaldırım arasında sıkışan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA