İnegöl'de otomobil devrildi: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
24.08.2019 14:58
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde Muammer E. idaresindeki 16 ADK 032 plakalı otomobil, park halindeyken yola çıkmak isteyen F.N.T. idaresindeki 34 BGA 737 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA