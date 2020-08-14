İnegöl'de otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1 kişi yaralandı.
14.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:57
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi, Park Caddesi'nde seyreden F. Y. yönetimindeki 26 GJ 372 plakalı otomobil, önünde seyreden bisiklete çarptı.
Bisiklet sürücüsü Yalçın Ü, çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üzerine düştü.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA