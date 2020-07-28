İnegöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
28.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Reşat A. (32) yönetimindeki 16 ACH 483 plakalı otomobil, Mezitler mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Reşat A. ile aynı araçtaki Pirozhan K. (36), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA