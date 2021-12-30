İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde Mehmet A. (15) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Nimet O'nun kullandığı 16 M 06064 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet A. ile arkasında bulunan Ömer B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.