İnegöl'de örnek buluşma
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İnegöl'de örnek buluşma

İnegöl'de örnek buluşma
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçedeki tüm siyasi partilerin İlçe Başkanlarının davet edildiği bir istişare toplantısı düzenledi.

13 Parti Başkanının yer aldığı toplantıda örnek bir tablo ortaya çıkarken, "Ortak paydamız İnegöl" mesajı verildi.

Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı vurgusuyla her kesime hitap eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, örnek bir davet düzenledi. İnegöl'deki tüm siyasi partilerin İlçe Başkanlarına yapılan davette, şehrimiz adına sorunları ve önerilerinizi birlikte değerlendirelim çağrısında bulunuldu. 13 siyasi partinin geri dönüş yaptığı bu çağrı üzerine, Başkan Alper Taban İlçe Başkanlarıyla bu sabah düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Yapılan davete; AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Kemal Torun, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Aytekin Torun, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, Deva Partisi İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay, Millet Partisi İlçe Başkanı Şaban Ek, Yeniden Ferah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş, Bağımsız Türkiye Partisi İlçe Başkanı Necmettin Yüksel, Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ferah, Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar ile Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan katılım gösterdi.

ORTAK DERDİMİZ İNEGÖL

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan toplantıya ilişkin açıklamasında; "Siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile istişarelerde bulunduk. Ortak paydamız, derdimiz İnegöl. Bu şehir hepimizin. İnegöl'ümüzün gelişimi için emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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