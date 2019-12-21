İnegöl'de orman yangını (2)
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İnegöl'de orman yangını (2)

30 DEKAR ALAN YANDIBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 13.00 sularında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı.

21.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:40
İnegöl'de orman yangını (2)

30 DEKAR ALAN YANDI

Bursa'nın ilçesine bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 13.00 sularında çıkan yangın, ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Ağaç ve çalıların bulunduğu 30 dekarlık alan kül oldu. ekibi, yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Kaynak: DHA
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