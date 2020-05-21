İnegöl'de orman yangını
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İnegöl'de orman yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.

İnegöl'de orman yangını
21.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:02

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Eymir Mahallesi girişindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine de haber verildi. Mahalle sakinleri ve ekipler, rüzgarın da etkisiyle  büyüyen alevleri müdahale ederek söndürdü. Yangında 10 dönümlük alanda zarar oluştuğu öğrenildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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