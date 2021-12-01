Son dakika haber | İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş silolarında yangın
Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki 2 talaş silosu alev alev yandı.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki 2 talaş silosu alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki 2 talaş silosunda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında silolar alev topuna döndü. Yangını gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle silolarda hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.