İnegöl'de öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere 516 bin liralık teşvik verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere toplam 516 bin 852 liralık teşvik verildiği açıklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere toplam 516 bin 852 liralık teşvik verildiği açıklandı.

İnegöl Mobilya Sanayisi içerisinde yer alan, mezunlarına kalfalık ve ustalık belgeleri yanında meslek lisesi diploması da veren İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi, 585 öğrenci sayısına ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yaşanmasına rağmen, öğrenci sayısını yaklaşık yüzde 300'den fazla bir artışla, 184 öğrenciden 585 öğrenciye ulaştırdıklarını ifade eden İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, yeni hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar 1000 öğrenci olduğunu söyledi.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi ile hem öğrencilerin he de işverenlerin avantajlı olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Musa Oktar, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezleri, dört yıl boyunca bir gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işyerinde pratik eğitim şeklinde eğitim vererek, öğrencilerine kalfalık, ustalık belgelerinin yanında meslek lisesi diploması da vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca tasarlanan ve bugün halen Almanya'da uygulanmakta olan modelin bir benzeri olan model, hem işletmeye hem de öğrenciye önemli avantajlar sağlamaktadır. İşletmeler, mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci istihdam ettiklerinde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirme imkanına kavuşurken, öğrencilerin devlet tarafından sigortaları yatırılmakta olup, iş kazası meslek hastalıklarına karşı SGK şemsiyesi altına alınmaktadır."

Uygulamayla öğrencinin bankada açılan hesabına en az asgari ücretin yüzde 30'u oranında maaş yatıran işletmeler teşvikten yararlanma imkanına kavuşmaktuklarını dile getiren Oktar, "Yine bu işletmelere her bir öğrenci için yılın her ayı boyunca dört yıllık bir sürede aylık olarak 265 lira ile 530 lira arasında teşvik alma imkanına sahip oluyorlar. Bunun için iki temel ön şart bulunmaktadır. İlki en az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş bir mesleki eğitim merkezi öğrencisini çırak olarak çalıştırmak, ikincisi ise işletme bünyesinde en az bir kişinin usta öğreticilik belgesine sahip olmasıdır. Öğrenci için en önemli avantajlar ise, 14 yaşından itibaren bir işletmede çalışarak hem öğrenci olmak hem de ailesine yük olmadan, hatta ailesine maddi anlamda destek olabilecek düzeyde maaş almasıdır. Ayrıca mesleki eğitim merkezi tarafından sigortasının yatırılması da en önemli avantajlardandır." dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, "İşletmelerin ekonomik krizle ve ekonomik darboğazla boğuştuğu bir yıllık dönemde, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi'mizin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Mart 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında işletmelere ödenen teşviklerin toplam miktarı; 516 bin 852 lira olmuştur. Mesleki eğitim merkezimizin öğrenci sayısının artışına ve işletmelerin bu modele desteğiyle 2021 yılı için bir milyonluk teşvike ulaşması beklenmektedir. İnegöl'de yer alan tüm işletmelerimizi, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliğini güçlendirmesini ve yakın çalışmalarını arzuluyoruz. Ayrıca sigortasız bir işyerinde halen çalışan bireylerle, açık lisede öğrenim gören ya da öğrenimine devam edememiş kişilerle yeni mezun olacak öğrencilerimizi de avantajlı mesleki eğitim merkezi modeli içerisinde yer almaya, öğrenci olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek