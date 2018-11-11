İnegöl'de Öğrencilerden Örnek Davranış

İnegöl ilçesinde Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinin de içerisinde yer aldığı gölet alanında çevre temizliği yaptı.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte, gölet etrafı ve mesire alanlarında çevre temizliği yapıldı.

Öğrencilere, Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Başkan Taban, öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür etti.

Etkinlik, yapılan piknikle sona erdi.