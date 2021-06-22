İnegöl'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Gelincik Sokağı'ndaki yurdun çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek