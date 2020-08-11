İnegöl'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Reşat B. idaresindeki 16 AC 6825 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde, kurye Muhammet A. idaresindeki 16 LTV 41 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Muhammet A'nın durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA