İnegöl'de motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

İnegöl'de motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

15.09.2019 18:08
İnegöl'de motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

A.İ'nin (14) kullandığı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Furkan Salih A. (14) idaresindeki bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Furkan Salih A, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçtığı iddia edilen A.İ. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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