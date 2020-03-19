İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada
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Kazımkarabekir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada Dikkatsiz sürücünün hatası az daha bir cana mal oluyordu Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeni mahalle Kazımkarabekir caddesi üzerinde meydana gelen kazada dikkatsizlik daha bir cana mal oluyordu.

19.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:35
İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

Dikkatsiz sürücünün hatası az daha bir cana mal oluyordu

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeni mahalle Kazımkarabekir caddesi üzerinde meydana gelen kazada dikkatsizlik daha bir cana mal oluyordu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Yenimahalle Kazımkarabekir caddesinde meydana geldi. 16 KIY 23 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken sokaktan geri manevra yapmak istedi. Bu sırada dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca karşı istikametten gelen M.Y'nin kullandığı motosiklet arabaya ortan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü arabanın üstünden diğer tarafa düştü. Yaralanan genç sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

Kaynak: İHA

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İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

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