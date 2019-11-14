İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20
İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Narıman S. (27) idaresindeki 16 AFM 927 plakalı motosiklet, Mahallesi Barış Sokağı'nda karşı yönden gelen Zakir R'nin (47) kullandığı 16 BR 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Narıman S. ile arkasında bulunan Paşali Z. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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