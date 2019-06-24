İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İnegöl ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnegöl ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Eşref K. (22) idaresindeki 16 AEY 339 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Ünal Ç'nin kullandığı 16 KYK 83 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eşref K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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