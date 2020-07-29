İnegöl'de motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
29.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Akyollu Caddesi'nde, Mehmet K. idaresindeki 16 AJC 725 plakalı motosiklet ile Cahit B'nin (81) kullandığı bisiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Mehmet K. ve Cahit B, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA