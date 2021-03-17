İnegöl'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
17.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin, yanıcı maddelerin olduğu bölüme sıçramasıyla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatte söndürülen ve fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek