İnegöl'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegöl'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

17.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:53
İnegöl'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin, yanıcı maddelerin olduğu bölüme sıçramasıyla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen ve fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:00:24. #1.14#
title