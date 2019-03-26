İnegöl'de Mobilya Test Merkezi Projesi İçin Fizibilite Çalışması Başlatıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan Malzeme Kütüphanesi ve Mobilya Test Merkezi Projesi (MOBTEM) için fizibilite çalışması başlatıldı.

İTSO binasında gerçekleştirilen proje toplantısında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi" diye bir rüyaları olduğunu ifade etti.

Çalışmanın, "İnegöl Mobilyası" markası adı altında sektöre ve firmalara bir nevi çeki düzen verme adına yapıldığını belirten Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Öncelikle Malzeme Kütüphanesi ve Test Merkezi'ni görüşeceğiz. Malzeme Kütüphanesi ile Test Merkezi'ni oluşturmak, Test Merkezi ile Tasarım Merkezi Atölye İnegöl'ü daha aktif hale getirmek ve bununla birlikte AR-GE Merkezimizi faaliyete geçirmek gibi projelerimiz var. Çalışmalarımıza başladık. Malzeme Kütüphanesi ve Test Merkezi Projemizin fizibilite raporlarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili istişarelerde bulunarak görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Üyelerimizin bu konudaki fikirleri bizim için önemli. Görüş ve önerilerinizle projemizi daha iyi yerlere getirmek istiyoruz."

Toplantıya, BTÜ Orman Endüstri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ertaş, BTÜ Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Sait Fidan, İMOS Başkan Yardımcısı Osman Aybil ve Genel Sekreteri Bilal Peker, TABU Çözümleri Danışmanlık firması sahibi Ekin Taşkın, BEBKA yetkilileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA