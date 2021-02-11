İnegöl'de mobilya sektörüne ham madde temini için Kastamonu'dan destek
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İnegöl'de mobilya sektörüne ham madde temini için Kastamonu'dan destek

11.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:51
İnegöl'de mobilya sektörüne ham madde temini için Kastamonu'dan destek

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl ilçesinde mobilya sektörü temsilcilerinin talebi doğrultusunda Kastamonu'dan ayda 2 bin metreküpten az olmamak şartıyla MDF temin edileceğini duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl ilçesinde mobilya sektörü temsilcilerinin talebi doğrultusunda Kastamonu'dan ayda 2 bin metreküpten az olmamak şartıyla MDF temin edileceğini duyurdu.

Milletvekili Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen MDF üreticilerinden olduğunu belirtti.

Sektörün ihtiyaç duyduğu malzemenin temini noktasında kısa, orta ve uzun vadelerde çözüm için yatırımcılara destek sunduklarını aktaran Gürel, "Firmalarımıza güveniyoruz, sunduğumuz destekle yatırımlarını hızlıca bitirme sözü verdiler." ifadesini kullandı.

İnegöl'ün gururu olan mobilya markasını adına yakışır bir şekilde üreten firmalara, elbette ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Üretim yaparken karşılaştıkları sorunları çözmek için mesai harcıyoruz. Nitekim yapılan görüşmeler sonuç verdi ve yoğun görüşme trafiği akabinde ricamız üzerine Kastamonu Entegre ayda ekstra 2 bin metreküpten az olmamak kaydı ile sektörün ihtiyacı olan MDF'yi İnegöl'deki üreticilerimizin istifadesine sunacakları sözünü verdi. Ayrıca son olarak şunu söylemek istiyorum; bu sıkıntı sadece ülkemize has bir sorun değil bilakis dünyada da bu problem yaşanmaktadır. Ancak bu durum için enseyi karartmayalım, tamamıyla geçici olduğunu düşündüğümüz bu problemi aşacağız zaten gerekli adımları attık, sektöre nefes aldıracak hamleleri yaptık. Yani endişeye mahal yok, her zamanki gibi tedbirliyiz. Mart ayı itibarıyla inşallah devreye girecek yeni hatlar ve bahsi geçen firmamızın desteğiyle sektöre rahatlık gelecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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