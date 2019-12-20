İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın: 1 yaralı

20.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ağaç İşleri Sanayi 16. Mobilya Sokak üzerindeki imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürdü.

Yangında yaralanan Emre Demirtaş (19) işçilere ait otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA