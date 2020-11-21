İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
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İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

21.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:44
İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, 29. Sokak'ta sandalye imalatı yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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