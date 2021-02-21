İnegöl'de mobilya fabrikasında elini kompresöre sıkıştıran genç yaralandı
21.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında elini kompresöre sıkıştıran genç yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında elini kompresöre sıkıştıran genç yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi 26. Sokak'ta babasına ait fabrikaya gelen Muhammed G'nin (16) sağ eli, kompresör makinesine sıkıştı.
Yaralanan genç, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muhammed G, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek