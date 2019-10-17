İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangını bekçiler fark etti

17.10.2019 20:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangını devriye gezen bekçiler fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 21. Mobilya Sokak üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde bölgede devriye atan İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bir mobilya fabrikasının önüne geldiklerinde kapalı iş yerinden dumanların çıktığını fark etti. Bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. İş yerinin yandığı haberini alan iş yeri sahibi ve yetkilileri tedirgin gözlerle yangının söndürülmesini bekledi. Emniyet güçleri çıkış nedeni belli olmayan yangının kesin çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı. Yangında 3 katlı mobilya firmasında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA