İnegöl'de minibüs ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
19.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesinden Hamamlı Mahallesi'ne seyreden Süleyman B. (45) yönetimindeki 16 KPV 80 plakalı beton mikseri, Hizbetullah D'nin (40) kullandığı 16 KOP 57 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Feyyaz E. (31) ve İdris O. (43) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA