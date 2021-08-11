İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
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İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında

İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde umuma açık alanda alkol alan 15 şahsa cezai işlem uygulandı.

Mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde ihbarlar alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir nezaretinde Narkotik, Asayiş, önleyici ve Yunus ekipleri ilçe merkezindeki mezarlıklarda denetim yaptı. Mezarlıkları didik didik arayan ekipler, şüpheli şahısların da GBT sorgulamalarını yaptı. Ekipler, daha sonra yeşil alan ve parklarda şüphelendikleri şahıslara yönelik uygulamalarına devam etti. - BURSA

İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında
İnegöl'de mezarlık ve parklar mercek altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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