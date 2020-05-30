İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA