İnegöl'de maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı
12.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, maske yasağına uymayan H.İ'yi durduran polis ekipleri, uyarılarda bulundu. Kısa süren konuşmanın ardından H.İ. polislere mukavemet gösterdi.
Polisin sakinleştirme çabalarına rağmen mukavemet göstermeyi sürdüren H.İ, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek