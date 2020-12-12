İnegöl'de maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı
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İnegöl'de maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı

12.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:06
İnegöl'de maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmayıp, polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, maske yasağına uymayan H.İ'yi durduran polis ekipleri, uyarılarda bulundu. Kısa süren konuşmanın ardından H.İ. polislere mukavemet gösterdi.

Polisin sakinleştirme çabalarına rağmen mukavemet göstermeyi sürdüren H.İ, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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