İnegöl'de mahalle bekçilerinin yakaladığı 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde boş bir evin elektrik kablolarını ve demir panolarını çalmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi'nde kapalı kamyonet ile dolaşan kişilerden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, takibe başladı.

Bekçiler, Karayel Sokak'ta boş bir evin önünde durarak içeri giren 2 kişiyi, binanın elektrik kabloları ve demir panolarını sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler F.A. ve S.Ü, polis merkezine götürüldü. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılardan birinin arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.