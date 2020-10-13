İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü
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İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü

13.10.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:02
İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki otomobilin üzerine düşen çınar ağacının dalı, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

İnegöl'de, saat 18.00 sıralarında etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kemalpaşa ve Mahmudiye Mahallesi'nde etkisini gösteren lodos sonucu, Kemalettin Samipaşa Caddesi'ndeki dev çınar ağacının dalları yola düştü. Yolda park halindeki otomobilin üzerinde düşen ağacın dalları ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Ayrıca, bazı tabelalar rüzgarın etkisiyle söküldü. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, lodosun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü
İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü
İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü
İnegöl'de lodos; çınar ağacının dalları otomobilin üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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