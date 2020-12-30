İnegöl'de kullanılmayan binalar eğitime kazandırıldı

İnegöl ilçesinde atıl durumdaki binalar yeni okullara dönüştürüldü.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, eğitime kazandırılan okullardaki çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Gürel, emeklerinden dolayı herkese teşekkür ettiğini söyledi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru'nun İnegöl'ün öğrenci sayısındaki artışına göre bir planlama yaptığını ve uzun süredir atıl durumda olan binaları eğitime kazandırdığını belirten Yılmaz, "Bu kapsamda atıl durumda olan o binaları okula dönüştürmek üzere bakanlık ile gerekli görüşmeleri yaptık, ödenekleri çıkarttırdık ve tadilatını gerçekleştirdik. Pırıl pırıl, yeni lisemize kavuşmuş olduk. Aynı şekilde Yeniceköy'de de var. Hayırseverimizin yaptırmış olduğu ancak kullanılmayan bölümler, tadilattan geçti ve inşallah öğrencilerimizin hizmetine hazır durumda. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da beş yıldır atıl durumda bulunan 2 atölyenin tadilattan geçirilerek 23 derslikli okula dönüştürüldüğünü belirtti. Doğru, pandemi nedeniyle hizmet veremeyen ve Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi adı verilen okulun uzaktan eğitime devam ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği PICTES Projesi kapsamında yapımına başlanan 32 derslikli Akhisar İlkokulu'ndaki çalışmaların tamamlandığını aktaran Doğru, eksikliklerin giderilmesiyle okulun ikinci dönemde öğrenci kabulüne başlayacağını vurguladı.

Doğru, ilçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Yenice 19 Mayıs Ortaokulu'nun alt katında kullanılmayan 24 dersliğin tadilat ve onarımın ardından eğitime kazandırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek