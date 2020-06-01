İnegöl'de kriterleri tutmayan kişilerin yardım talepleri reddedildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal yardım desteği almak için başvuranlardan bazılarının talepleri, yüksek miktarda mal varlıkları olduğu için kabul edilmedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal yardım desteği almak için başvuranlardan bazılarının talepleri, yüksek miktarda mal varlıkları olduğu için kabul edilmedi.

İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sosyal yardım desteği başvurusunda bulunan 15 bin 550 kişinin mal varlıkları araştırıldı.

Araştırmalar sonucunda, başvuru sahiplerinden 3'ünün yüksek miktarda mal varlığı olduğu belirlendi.

Bu kişilerden birinin 161 büyükbaş hayvanının bulunduğu, diğerinin modeli 2012 ila 2020 arasında değişen 6 aracının olduğu, bir diğerinin ise villa sahibi olduğu ortaya çıkınca talepler reddedildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yardıma ihtiyacı olmayan vatandaşların da müracaat ettiğini tespit ettik. Bunların yardım alması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA