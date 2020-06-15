İnegöl'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yazılacak İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmeyen kişilere para cezası verileceğini bildirdi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmeyen kişilere para cezası verileceğini bildirdi.

Görücü, İl Sağlık Müdürlüğü heyeti ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar vatandaşların mağdur olmamaları için esneklik gösterdiklerini belirten Görücü, bazı kişilerin Kovid-19'a karşı duyarsız olduğunu söyledi.

Görücü, şunları kaydetti:

"Cezayı en son düşünmüştük ama bugünden itibaren sosyal mesafeye ya da maske takmayana ilgili yasaların gereği yapılacak. İstemediğimiz halde ceza yazmak durumunda kalacağız. Ayrıca daha önce yapılan denetimleri daha da sıklaştıracağız. Kahvehaneleri, restoranları, diğer iş yerlerinin hepsini denetleyeceğiz. Yeni bir hayat, yeni bir yaşam tarzını hepimizin benimsemesi lazım."

Normalleşme sürecinin başlamasıyla ilçede park ve piknik alanlarının kirletildiğini anlatan Görücü, "Normalleşme süreci öncesinde pırıl pırıl olan parklarımız, piknik alanlarımız bir günde eski haline döndü. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla tedbirlerimizi alacağız. Hemşehrilerimizden ricamız kurallara riayet etmeyen işletmeleri, iş yerlerini 155, 156 ve 112'ye mutlaka bildirmeleri." diye konuştu.

Kaynak: AA